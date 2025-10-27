Babesleaga Group AI : Week 5 : Bernadette Peters vs Ann-Margaret

Good afternoon.
Bernadette Peters vs Ann-Margaret
Bernadette Peters (2-2-0 pts. 233 Avg. 58.25)
- Week 1 Defeated Joan Collins 74-32
- Week 2 Lost to Donna Douglas 46-59
- Week 3 Lost to Julie Newmar 52-62
- Week 4 Defeated Virginia Madsen 61-56
VS
Ann-Margaret (4-0-0 Pts. 321 Avg. 80.25)
- Week 1 Defeated Julie Newmar 80-22
- Week 2 Defeated Jayne Mansfield 78-29
- Week 3 Defeated Catherine Deneuve 79-27
- Week 4 Defeated Donna Douglas 84-27
Those who don’t vote for Ann-Margaret in photo #1 are demonstrably gay and should be excluded forthwith.
She leaves my Mika in the dust.
I would take her over cherry cheesecake any day of the week except Tuesdays. Tuesdays are Tacos with sopapillas for dessert.