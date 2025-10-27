Babesleaga Group AI : Week 5 : Bernadette Peters vs Ann-Margaret

Bernadette Peters vs Ann-Margaret

Bernadette Peters (2-2-0 pts. 233 Avg. 58.25)

  • Week 1 Defeated Joan Collins 74-32
  • Week 2 Lost to Donna Douglas 46-59
  • Week 3 Lost to Julie Newmar 52-62
  • Week 4 Defeated Virginia Madsen 61-56

VS

Ann-Margaret (4-0-0 Pts. 321 Avg. 80.25)

  • Week 1 Defeated Julie Newmar 80-22
  • Week 2 Defeated Jayne Mansfield 78-29
  • Week 3 Defeated Catherine Deneuve 79-27
  • Week 4 Defeated Donna Douglas 84-27

Who do you prefer?
