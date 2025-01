🎵

Out here in the “feels”

I post all my meals

I hunch my back in my living room {tap-tap-tap-tap}

Don’t know how to fight

Disapprove of the right

I just knew I needed to be for Biden

My kids ain’t gonna flood no banks

My greed ain’t gonna spoil them, thanks;

This land just has to be Delilah:

I’m getting a tan from my Samsung.

Can’t cry

Without emojis 😲

It’s only a Screen-Age Wasteland . . .

