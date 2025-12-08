Babesleaga Group AJ : Week 3 : Results and Standings

Posted by on

Let us see if I can get the opponents right this week.

Results

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
75 votes · 75 answers
Vote

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
93 votes · 93 answers
Vote

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
74 votes · 74 answers
Vote

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
85 votes · 85 answers
Vote

Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Selma Hayek3 – 0 – 018461.337961.33 – 26.33
Anne Hathaway3 – 0 – 017056.679556.67 – 31.67
Natalie Portman2 – 1 – 013043.3312243.33 – 40.67
Julianne Moore2 – 1 – 012341.0012141.00 – 40.33
Jennifer Love-Hewitt1 – 2 – 013846.0014346.00 – 47.67
Emily Blunt1 – 2 – 011939.6712839.67 – 42.67
Jessica Chastain0 – 3 – 09431.3315031.33 – 50.00
Elizabeth Olsen0 – 3 – 06020.0017520.00 – 58.33

Week 4

  • 10:00 am Selma Hayek vs Jessica Chastain
  • 2:00 pm Jennifer Love-Hewitt vs Elizabeth Olsen
  • 6:00 pm Emily Blunt vs Anne Hathaway
  • 8:00 pm Julianne Moore vs Natalie Portman

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.