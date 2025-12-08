Babesleaga Group AJ : Week 3 : Results and Standings

Let us see if I can get the opponents right this week.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Selma Hayek
|3 – 0 – 0
|184
|61.33
|79
|61.33 – 26.33
|Anne Hathaway
|3 – 0 – 0
|170
|56.67
|95
|56.67 – 31.67
|Natalie Portman
|2 – 1 – 0
|130
|43.33
|122
|43.33 – 40.67
|Julianne Moore
|2 – 1 – 0
|123
|41.00
|121
|41.00 – 40.33
|Jennifer Love-Hewitt
|1 – 2 – 0
|138
|46.00
|143
|46.00 – 47.67
|Emily Blunt
|1 – 2 – 0
|119
|39.67
|128
|39.67 – 42.67
|Jessica Chastain
|0 – 3 – 0
|94
|31.33
|150
|31.33 – 50.00
|Elizabeth Olsen
|0 – 3 – 0
|60
|20.00
|175
|20.00 – 58.33
Week 4
- 10:00 am Selma Hayek vs Jessica Chastain
- 2:00 pm Jennifer Love-Hewitt vs Elizabeth Olsen
- 6:00 pm Emily Blunt vs Anne Hathaway
- 8:00 pm Julianne Moore vs Natalie Portman